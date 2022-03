POL-PDLD: 13-jähriges Kind fährt Auto und verursachen einen Verkehrsunfall

Bellheim (ots) - Eine Autofahrerin war am Samstag, gegen 18:40 Uhr an einem geparkten Pkw hängen geblieben. Die hinzugerufenen Beamten stellten bei der 49-jährigen Frau deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 2 Promille. Weiterhin wurde ermittelt, dass die Frau zuvor bereits in der Hauptstraße ein weiteres geparktes Auto und in der Bahnhofstraße eine Grundstücksmauer gestreift hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde ...

