Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Über geparkte Autos gesprungen

Landau (ots)

Einen Schaden von geschätzt 500 Euro verursachten zwei bislang unbekannte Männer, die am Sonntagmorgen gegen 05:30 Uhr über geparkte PKW in der Ferdinand-Koch-Straße hüpften. Ein Zeuge konnte die beiden Männer grob beschreiben. Einer der beiden habe ein rotes, der andere ein weißes Oberteil getragen. Sie seien schätzungsweise zwischen 15-25 Jahre alt gewesen. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese telefonisch unter der Rufnummer: 06341 2870 oder per E-Mail unter: pilandau@polizei.rlp.de, entgegen.

