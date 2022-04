Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (166/2022) Unfall bei Einsatzfahrt - Mehrere Verletzte bei Kollision auf der Göttinger Bahnhofsallee

Göttingen (ots)

Göttingen, Bahnhofsallee

Donnerstag, 7. April 2022, gegen 16.40 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Beim Zusammenstoß zwischen einem Funkstreifenwagen der Göttinger Polizei und einem Volvo sind am Donnerstagnachmittag (07.04.22) gegen 16.40 Uhr die drei Insassen des Einsatzfahrzeuges leicht und die beteiligte Autofahrerin schwer verletzt worden. Alle wurden mit Rettungswagen in Göttinger Krankenhäuser transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schachschaden. Die Höhe steht noch nicht fest.

Ersten Informationen zufolge, war die Funkstreife unter Nutzung von Sonder- u. Wegerechten (Eingeschaltes Blaulicht und Martinshorn) auf der Anfahrt zu einem dringenden Einsatz. Auf der Bahnhofsallee (Fahrtrichtung Maschmühlenweg) fuhr das Einsatzfahrzeug bei "Rotlicht" in die mehrspurige Kreuzung in Höhe des Parkhauses ein und stieß hier aus noch ungeklärten Gründen mit dem in diesem Moment von rechts aus Richtung Bahnhof-Westseite kommenden Volvo zusammen, der nach links in Richtung Groner Landstraße abbiegen wollte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell