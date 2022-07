Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfall beim Auffahren auf die Autobahn A 861 - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 64-Jähriger befuhr mit einem weißen VW ID.4 am Freitag, 08.07.2022, gegen 08.05, Uhr die Autobahn A 98 von Minseln kommend und bog am Dreieck Hochrhein auf die Autobahn A 861 in Richtung Schweizer Grenze ab. Auf der Einfädelungsspur bemerkte er zwei Lastkraftwagen, welche von der Autobahn A 98 von Lörrach kommend ebenfalls auf die A 861 in Richtung Schweizer Grenze auffuhren. Um diesen ein Auffahren auf die Autobahn A 861 zu ermöglichen habe er auf die linke Fahrspur gewechselt. Beide Lastkraftwagen fuhr auf die Autobahn A 861 auf und der Sattelzug soll im Anschluss gleich auf die linke Fahrspur gewechselt haben um den vor ihm auf die Autobahn aufgefahrenen Lkw zu überholen. Dabei soll der Fahrer des Sattelzuges den sich auf der linken Fahrspur befindlichen weißen VW ID.4 übersehen haben. Der 64-jährige VW-Fahrer will noch gebremst und nach links ausgewichen sein, konnte aber wohl nicht verhindern, dass der Auflieger der Sattelzugmaschine den Pkw auf der rechten Seite touchierte. Der Sachschaden an dem VW wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welchen den Unfallhergang beobachteten und Hinweise zu dem weiterfahrenden Sattelzug geben können. Insbesondere möge sich der Fahrer des Lkw bei der Verkehrspolizei melden, welcher von dem Sattelzug überholte wurde. Der Lkw sei mit zwei Personen besetzt gewesen. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein ist unter der Telefonnummer 07621 98000 (24 h) erreichbar.

