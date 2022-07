POL-FR: Freiburg: Mehrere Verletzte nach Brand in Kino

Freiburg (ots) - Eine Kabeltrommel ist am Donnerstagmorgen, 07.07.2022, in einer Garage in Stühlingen-Eberfingen in Brand geraten. Kurz nach 09:00 Uhr war die starke Rauchentwicklung aus der im Haus integrierten Garage bemerkt worden. Die angerückte Feuerwehr konnte innerhalb kürzester Zeit den Brand löschen. Eine an das Stromnetz angeschlossene und nicht abgerollte Kabeltrommel hatte begonnen, zu brennen. ...

