Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Flächenbrand mit Bombenfund

Phosphorbombe an Kampfmittelräumdienst übergeben

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mulsum (ots)

Die Ortsfeuerwehr Mulsum wurde am heutigen Donnerstag um 14:50 Uhr zu einem Flächenbrand auf einer Wiese zwischen Mulsum und Tinste alarmiert. Ein Passant hatte beim Vorbeifahren ein Feuer in Mitten einer Wiese entdeckt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine kleine Fläche, das Feuer wurde mit der Schnellangriffsvorrichtung des Tanklöschfahrzeuges bekämpft. Bei den Löscharbeiten wurde dann von den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten eine Phosphorbombe gefunden, welche immer wieder anfing zu rauchen. Daraufhin wurde die Bombe mit Erde abgedeckt sowie die Polizei angefordert, welche nach einer kurzen Lageeinschätzung den Kampfmittelräumdienst aus Munster anforderte. Nach knapp 2 Stunden Wartezeit, in welcher die Feuerwehr das Kampfmittel absicherte, traf der Kampfmittelräumdienst ein und sicherte die Phosphorbombe. Die Ehrenamtlichen konnten ihren Einsatz gegen 18 Uhr beenden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell