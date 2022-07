Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz leicht

Freiburg (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag, 07.07.2022, gegen 12:00 Uhr, bei einem Sturz auf der L 170 zwischen der Steinasäge und Ebnet leicht verletzt. In einer Kurve war dem 38-jährige das Vorderrad weggerutscht. Dadurch kam er zu Fall und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

