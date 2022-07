Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kind rennt in Auto - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 07.07.2022, ist auf dem Aarberg in WT-Waldshut ein Kind in ein Auto gerannt und hat sich hierbei leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr war der 5-jährige Junge hinter einem haltenden Schulbus über die Fahrbahn gerannt. Eine 33 Jahre alte Autofahrerin passierte langsam in diesem Moment den Schulbus. Der Junge prallte gegen den Kotflügel des Autos und stürzte. Hierbei zog er sich diverse Schürfwunden zu. Zur ambulanten Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei ca. 1000 Euro.

