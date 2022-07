POL-FR: Rheinfelden: Fußgängerin auf Fußgängerüberweg angefahren - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald [Stadt Titisee-Neustadt] Am 06.07.2022 im Zeitraum zwischen 09.45 Uhr und 10.45 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person einen in einer frei zugänglichen Tiefgarage in der Titiseestr. abgestellten Pkw. Der Täter verkratzte den Pkw ringsum, so dass ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro entstand. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der ...

