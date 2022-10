Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versucher Einbruch, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Am Freitagmorgen gegen 02 Uhr schlug ein Dieb die Scheibe eines Firmengebäudes in der Schmollerstraße ein. Anschließend wollte er sich ins Gebäude begeben. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte dies und schrie, woraufhin der Dieb flüchtete. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, verlief erfolglos. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Omnibus-Fahrer die Stuttgarter Straße im zweispurigen Bereich auf dem rechten Fahrstreifen. Hierbei wurde er vom Fahrer eines silbernen Kleinwagens auf dem linken Fahrstreifen überholt. Als der silberne Kleinwagen sich nach rechts einordnete, schnitt er den 63-Jährigen und schrammte an dessen vorderen linken Stoßstange entlang. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. In der Folge fuhr der silberne Kleinwagen ohne anzuhalten weiter. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 00791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell