Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Weingarten (ots)

Am 29.06.2022 zwischen 08:50 Uhr und 10:30 Uhr wurden in der Hauptstraße in Weingarten, am Ortsausgang zur B272, Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei ergaben sich insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße. Weitere Kontrollen werden zukünftig durchgeführt.

