Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 63-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Fährstraße am Freitag, den 8. Oktober. Gegen 14.55 Uhr befuhr die 63-Jährige den Fahrradweg der Fährstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Eine 49-jährige VW-Polo-Fahrerin befuhr die Fährstraße in südlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte zwischen den beiden Brücken nach rechts in eine Einmündung abzubiegen. Dabei stieß sie mit der Pedelec-Fahrerin zusammen. Die 63-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Es entstand Sachschaden von ungefähr 600,- Euro. (kt)

