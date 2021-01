Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Schalksmühle (ots)

22 Jährigen erwischt Am Sonntag, 17.01.2021, gegen 02:45 Uhr, wurde ein akustischer Alarm beim Supermarkt an der Volmestraße ausgelöst. Offensichtlich verschaffte sich der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt hier auf unbekannte Weise Zutritt in den Verbrauchermarkt. Hier durchsuchte er den Markt, steckte sich Diebesgut ein und wurde vor Verlassen der Filiale durch die Polizei im Geschäftsraum angetroffen. Der 22-jährige Schalksmühler wurde der Polizeiwache Lüdenscheid zugeführt. Die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls dauern an.

