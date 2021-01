Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raubüberfall auf Tankstelle

Lüdenscheid (ots)

Am Samstagmorgen, 16.01.2021, kurz vor 4Uhr, betrat ein maskierter männlicher Unbekannter eine Tankstelle an der Altenaer Straße und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe das Bargeld aus der Kasse. Um seiner Forderung Nachhalt zu verleihen, feuerte er einen Schuss aus der Waffe ab. Der 33 jährige Kassierer übergab dem Unbekannten wie gefordert das Geld. Der Mann flüchtete fußläufig vom Gelände der Tankstelle in Richtung Sedanstraße. Der Kassierer blieb glücklicherweise unverletzt. Täterbeschreibung:

- männlich - ca. 1,80 m groß - Mitte 20 Jahre alt - bekleidet mit einem schwarzen Ledermantel mit Kapuze, einer weißen Maske und Handschuhen

Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise zu dem Räuber nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

