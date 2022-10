Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Tatverdächtiger von mutmaßlichem Raubdelikt festgenommen, Betrug, Verkehrsunfälle, Person in Gewahrsam genommen

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren - 2000 Euro Sachschaden

Wegen eines Rückstaus musste ein 54-Jähriger seinen Audi A6 am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Ziegelstraße anhalten. Dies erkannte ein 38-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Fiat Ducato auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen: Geparktes Fahrzeug beschädigt, zweimal wirtschaftlicher Totalschaden

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen entstand. Gegen 7.20 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem VW Touran die Karl-Mikeler-Straße in absteigender Richtung. Aus Unachtsamkeit streifte er mit seinem Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Mercedes Benz, wobei an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Aalen: 3000 Euro Schaden

Beim Abbiegen in die Bonifatiusstraße beschädigte ein 52-Jähriger am Freitagmorgen gegen 7 Uhr mit seinem Lkw einen geparkten Ford. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beziffert sich auf ca. 3000 Euro.

Hüttlingen: E-Bike entwendet

Zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagmorgen 4.30 Uhr rissen Unbekannte mit Gewalt ein Garagentor in der Abtsgmünder Straße auf und entwendeten ein darin abgestelltes E-Bike der Marke Prophete Rex. Das schwarze Rad ist mit zwei großen Satteltaschen ausgestattet und hat einen Wert von einigen hundert Euro. Über die Höhe des an der Garage entstandenen Schadens liegen derzeit keine Angaben vor. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Aalen: 31-Jähriger musste in Gewahrsam genommen werden

Gegen 6 Uhr am frühen Freitagmorgen teilte die Angestellte einer Bäckerei in der Auguste-Keßler-Straße mit, dass ein Mann gegen die Scheibe des Ladengeschäftes schlug, in welchem sie sich aufhielt. Fast zeitgleich ging ein weiterer Anruf den Mann betreffend bei der Polizei ein, als dieser wohl mitten auf die Fahrbahn lief und versuchte, Fahrzeuge anzuhalten. Beamte des Aalener Polizeireviers konnten den 31-Jährigen in der Wilhelmstraße antreffen. Sofort begann er, die Polizisten zu beleidigen, zog seine Hose hinunter und masturbierte in Richtung der Beamten. Anschließend zog er die Hose wieder hoch, rannte auf das Streifenfahrzeug zu und versuchte dagegen zu treten. Um den 31-Jährigen letztlich zu beruhigen, mussten weitere Beamte des Polizeireviers anrücken. Fortlaufend beleidigte der polizeibekannte Mann die Beamten und versuchte, die Einsatzkräfte anzuspucken. Letztlich musste dem renitenten Mann ein Spuckschutz aufgesetzt werden. Der 31-Jährige wurde noch am Morgen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Aalen-Unterkochen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Zillerrieser Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Unfall, bei dem ein Schaden von rund 10.000 Euro entstand. Eine 56-Jährige wollte gegen 15.15 Uhr mit ihrem VW Beetle von der Straße "Am Viehtrieb" kommend, in die Zillerriserstraße einbiegen. Wegen am Fahrbahnrand abgestellter Fahrzeuge musste sie ausscheren und soll dann wegen eines entgegenkommenden Audi angehalten haben. Dieser hielt wohl kurz an und streifte dann beim Weiterfahren das Heck des Beetles. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 53 Jahre alte Audifahrer blieben unverletzt.

Böbingen: Unfall beim Abbiegen

Beim Linksabbiegen in der Mögglinger Straße übersah eine 23 Jahre alte Audi-Fahrerin einen entgegenkommenden 35-jährigen Fahrer eines Motorrollers. Dieser versuchte zwar noch zu bremsen, prallte aber gegen den Audi. Bei dem Unfall, der sich am Freitag gegen 7.40 Uhr ereignete, verletzte sich der Zweiradfahrer leicht, zudem entstand rund 6000 Euro Sachschaden.

Aalen: 59-Jährige böse betrogen

Eine 59-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in der Eugenstraße von einer ihr unbekannten Frau angesprochen, welche ihr gegenüber angab eine "Hexe" zu sein. Die Unbekannte erklärte der 59-Jährigen, dass auf ihr ein Fluch liegen würde und sie in der Lage sei, diesen zu entfernen. Zu dem Gespräch gesellte sich auch eine zweite Frau, die wohl ebenfalls verflucht sein sollte und von der Unbekannten gerettet werden sollte. Nach durchgeführten Gebeten und Zaubereien gelang es den beiden Frauen, die 59-Jährige tatsächlich davon zu überzeugen, dass ein Fluch auf ihr liegen würde. Auf Anweisung der beiden Frauen ging sie nach Hause und packte Bargeld sowie Schmuck in ein Paket, welches sie kurze Zeit später den beiden Frauen übergab. Diese führten dann wiederum ein weiteres "Ritual" durch und überreichten der gutgläubigen Frau ein Paket, welches wohl genauso aussah, wie das von ihr befüllte. Allerdings stellte die Frau später fest, dass sich in dem Paket lediglich Servietten befanden. Die angebliche Hexe ist ca. 160 cm groß und dick. Sie hat einen dunklen Teint, ist ca. 50 bis 55 Jahre alt und relativ ungepflegt. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke. Ihre langen schwarzen Haare trug sie zu einem Dutt gebunden. Die zweite Frau ist ca. 170 cm groß und zwischen 45 und 50 Jahre alt. Auch sie wurde von der 59-Jährigen als etwas füllig beschrieben. Sie hat lange braune Haare und trug einen beigen Mantel. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Aalen: Tatverdächtiger nach mutmaßlichem Raubdelikt festgenommen

Drei Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren sind verdächtig, am Donnerstagabend gegen 19:30 Uhr einen 21-jähriger Mann in einem Parkhaus am Gmünder Torplatz ausgeraubt zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sie das Tatopfer zunächst ansprachen, dann jedoch festhielten, auf den Boden drückten, auf es einschlugen und dessen Handy an sich nahmen. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnten die drei Personen ermittelt werden, von denen einer dem Geschädigten bereits vor der Tat bekannt war. Im Laufe des heutigen Tages wurde einer der Tatverdächtigen, ein 21-jähriger Deutscher, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen beantragten Haftbefehl und setzt ihn in Vollzug, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell