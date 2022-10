Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand und Unfälle

Aalen (ots)

Rot am See-Musdorf: Widerstand gegen Vollzugsbeamte

Bei einer Personenkontrolle am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr wollten Beamte auf einem Festgelände eine Kontrolle von einer Gruppe junger Männer durchführen. Einer davon, ein 17-Jähriger flüchtete beim Erkennen der Ordnungshüter zu Fuß, konnte jedoch eingeholt werden. Ein Zweiter, ein 22-Jähriger, wurde ebenfalls von Beamten festgehalten Dabei kam er zu Fall und zog sich eine Verletzung zu. Im weiteren Verlauf leistete der 22-Jährige Widerstand gegen die Polizeibeamten. Unter anderem sperrte er sich und trat nach den eingesetzten Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten geringe Mengen Rauschgift. Auch bei dem 17-Jährigen wurden Utensilien zum Betäubungsmittelkonsum aufgefunden. Der 22-Jährige wurde aufgrund seiner Verletzung in eine Klinik verbracht. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.

Gaildorf-Hägenau: Auffahrunfall mit verletzter Person

Am Donnerstag gegen 15:20 Uhr befuhr eine 31-Jährige mit ihrem VW die Kocherhalde von Gaildorf aus kommend in Richtung Schwäbisch Hall. Hierbei fuhr sie aus Unaufmerksamkeit auf den vor ihr verkehrsbedingt haltenden Opel Insignia eines 50-Jährigen auf. Dieser wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro.

Rosengarten: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Ein 18 Jahre alter Ford-Fahrer befuhr am Freitag gegen 7:25 Uhr die B 19 aus Richtung Westheim in Richtung Ottendorf. Auf Höhe der Einmündung zur L 1055 bemerkt er zu spät, dass eine 30-Jährige vor ihm mit ihrem Nissan nach links in die L 1055 abbiegen wollte und verkehrsbedingt anhielt. Der Ford-Fahrer fuhr daher auf den Nissan auf. Beide Fahrzeuglenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden PKW waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden bei dem Unfall beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

