LPI-GTH: Bespuckt und Beleidigt

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots) - Die Polizei Eisenach ermittelt gegenwärtig nach einem Einbruch in den Bauhof "Am Langen Wehr". Zwischen dem gestrigen Nachmittag, gegen 17.30 Uhr und heute Morgen, gegen 05.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Gelände und in die dortige Halle. Im Inneren befand sich ein Renault Transporter. Dieser wurde offenbar mit Werkzeug beladen und anschließend gestohlen. ...

