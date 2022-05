Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Fahrzeugdiebstahl

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Die Polizei Eisenach ermittelt gegenwärtig nach einem Einbruch in den Bauhof "Am Langen Wehr". Zwischen dem gestrigen Nachmittag, gegen 17.30 Uhr und heute Morgen, gegen 05.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte auf das Gelände und in die dortige Halle. Im Inneren befand sich ein Renault Transporter. Dieser wurde offenbar mit Werkzeug beladen und anschließend gestohlen. Bei dem Diebesgut handelte es sich neben dem Fahrzeug u.a. um Bohrwerkzeug oder einen Rasenmäher. Der gesamte Wert liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0107900/2022) entgegengenommen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell