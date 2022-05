LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad

Arnstadt (ots) - Gestern, zwischen 13.30 Uhr und 16.15 Uhr ereignete sich in der Lessingstraße ein Verkehrsunfall. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Lessingstraße und kollidierte dabei mit drei geparkten Fahrzeugen. Der Skoda und die beiden VW standen in Fahrtrichtung Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 8. Hierbei entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden, der Verursacher ...

