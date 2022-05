Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl und Brand - Zeugen gesucht

Thörey (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum vom 08.05.2022 bis zum heutigen Morgen, gegen 06.00 Uhr kam es in einer Firma in der Garantstraße zu einem Diebstahl. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zum Gebäude anschließend zu einem Büro. Aus diesem wurde u.a. ein Computer sowie ein Laserentfernungsmessgerät gestohlen. Der Wert des Beuteguts liegt bei ca. 2.000 Euro. Zudem entzündeten heute Morgen, gegen 06.00 Uhr mehrere Personen einen Kleinbrand im Gebäude, welcher schnell gelöscht werden könnte. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0108035/2022) entgegen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell