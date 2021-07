Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am heutigen Dienstag, den 20.07.2021, um 07:48 Uhr kam es auf der Landstraße 3174 zwischen Obernüst und Esbachsgraben zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten. Ein 33-jähriger LKW-Fahrer aus der Gemeinde Künzell befuhr die L3174 aus Richtung Obernüst kommend in Richtung Esbachsgraben. In Höhe des Abzweigs Schwarzenborn kam es zum seitlichen Anstoß mit einem entgegenkommenden PKW, der dabei massiv beschädigt wurde. Der 73-jährige Fahrer und seine 72-jährige Beifahrerin des PKW erlitten durch den Zusammenstoß einen Schock und wurden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 10.000 EUR. Da der Unfallhergang hinsichtlich der jeweils korrekten Fahrspurnutzung noch nicht abschließend geklärt ist und sich weitere Fahrzeuge hinter dem LKW befunden haben sollen, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter 06681/96120 zu melden. (Berichterstatter: Kramer, POK - Polizeistation Hilders) Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell