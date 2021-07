Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch auf Firmengelände - Roller gestohlen

Fulda (ots)

Roller gestohlen Fulda - Ein 50-Jähriger aus Fulda stellte seinen schwarz/orangenen Roller am Freitagmorgen (16.07.) an der Richthalle in Fulda ab und sicherte diesen mit dem Lenkradschloss. Als er am Sonntagabend (18.07.) zu seinem Zweirad des Herstellers "Generic Motor" zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem Roller handelt es sich um das Modell "Explorer" im Wert von rund 400 Euro. Er ist besonders auffällig durch einen großen Helmkoffer auf dem Gepäckträger. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Einbruch auf Firmengelände Petersberg - Unbekannte Täter kletterten zwischen Freitag- (16.07.) und Montagnacht (19.07.) über den Zaun eines Firmengeländes in der Straße "Ruhrstrauch". Dort rissen sie eine Schrankpalette auf und entwendeten über 20 Flaschen Kältemittel im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Julissa Bär

