Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Grillhütte in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze (pie). Mutmaßlich in der Zeit vom 27.03.2021 bis zum 28.03.2021 08:00 Uhr kam es an der Grillhütte am Skaterpark in Elze zu Sachbeschädigungen.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell