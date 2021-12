Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei Autos, eine Autofahrerin leicht verletzt

Esperstedt (ots)

Drei Fahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag an einem Unfall in der Alten Bahnhofstraße beteiligt. Gegen 14.40 Uhr musste ein 57-jähriger Autofahrer in seinem Renault verkehrsbedingt halten. Die dahinterfahrende 36-jährige Frau in ihrem Audi verlangsamte daraufhin ihre Fahrt. Das übersah eine Frau in ihrem Astra und fuhr auf den Audi auf, der wurde dadurch auf den Renault geschoben wurde. Die 36-jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht und wurde medizinisch versorgt.

