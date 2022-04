Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Fahrschüler verunfallt mit Motorrad während Ausbildungsfahrt+++

Oldenburg (ots)

Am späten Mittwochabend kommt es im Rahmen einer bei der Führerscheinausbildung vorgeschriebenen Sonderfahrten zur Nachtzeit zu einem Verkehrsunfall eines 18jährigen Fahrschülers aus Westerstede. Während seiner Ausbildung zum Erwerb des Motorradführerscheins befährt er, über Funk verbunden mit seinem im nachfolgenden PKW befindlichen Fahrlehrer, die Westerloyer Straße in Richtung Westerloy. Beim Einfahren in eine Kurve schätzt er deren Verlauf offensichtlich nicht richtig ein, fährt geradeaus, kommt von der Straße ab und landet mitsamt dem schweren Motorrad im Graben. Der sofort zur Hilfe eilende Ausbilder weist den Schüler an, sich zunächst nicht unnötig zu bewegen und alarmiert den Rettungsdienst. Während der Wartezeit wird der Verunfallte, der die gesamte Zeit ansprechbar ist, vom Ausbilder betreut. Die eintreffenden Rettungskräfte versorgen den jungen Mann dann auf die für bei Motorradunfällen übliche schonende Weise und verbringen ihn ins Krankenhaus. Da die gefahrene Geschwindigkeit zum Unfallzeitpunkt deutlich unter der erlaubten gelegen hat und es zu keiner Kollision mit den am Straßenrand befindlichen Bäumen gekommen ist, wurde der Westerstede nach erster Einschätzung zwar schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Das Motorrad, das ebenfalls nur leicht beschädigt wird, muss durch ein Abschleppunternehmen mittels Kran aus dem Graben geborgen werden.

