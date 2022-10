POL-AA: Pressemeldung Rems-Murr-Kreis bis 10:30 Uhr: Fahrraddiebstahl

Aalen (ots) - Lauchheim: Fahrradfahrer angefahren - Zeugen gesucht Am Samstag, in den frühen Morgenstunden, gegen 03:20 Uhr, wurde in Lauchheim ein 18-jähriger Fahrradfahrer von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Unfallstelle konnte noch nicht genau lokalisiert werden, müsste sich aber in Lauchheim, im ...

