POL-PPWP: Geldbeutel-Diebe erbeuten EC-Karte und PIN

Während sie in einem Supermarkt einkaufte, ist eine 64-jährige Frau am Donnerstagnachmittag bestohlen worden. Wie die Dame aus einem benachbarten Bundesland wenig später der Polizei meldete, hielt sie sich zwischen 15.20 und 15.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Mennonitenstraße auf. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen abgelegt.

An der Kasse stellte die 64-Jährige dann fest, dass jemand unbemerkt die Geldbörse aus der offenstehenden Tasche gezogen hat. Zusammen mit dem roten Ledergeldbeutel erbeutete der Täter den Führerschein, Personalausweis, mehrere Bank- und Kreditkarten samt PIN, Versicherungskarte und Bargeld.

Nur etwa 15 Minuten nach der Tat - und noch bevor die Frau zur Polizei kam - setzten die Diebe die gestohlenen Karten ein und hoben von zwei Bankkonten jeweils 1.000 Euro ab. Eine Sperrung der Karten wurde umgehend veranlasst. Der ausbezahlte Betrag dürfte aber vermutlich verloren sein.

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang noch einmal dringend: Achten Sie auf Ihre Taschen und Wertgegenstände! Lassen Sie Ihr "Hab & Gut" nicht unbeaufsichtigt liegen - auch nicht in einem Einkaufswagen!

Machen Sie es Dieben so schwer wie möglich! Das heißt: Verschließen Sie Handtaschen und tragen Sie sie dicht am Körper.

Und was Ihren Geldbeutel betrifft: Bewahren Sie bitte niemals Bankkarten und die dazugehörigen PIN-Codes zusammen in der Geldbörse auf! Wenn Sie sich die Zahlenkombinationen nicht auswendig merken können, verstauen Sie etwaige Notizen unbedingt an einem anderen Ort!

Bei einem Diebstahl oder Verlust Ihrer EC-Karte, lassen Sie diese am besten sofort über die bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 sperren, um Ihr Geld vor einem unbefugten Zugriff zu schützen! |cri

