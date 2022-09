Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am frühen Donnerstagmorgen in der Barbarossastraße einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte kollidierte mit einem Pkw - machte sich aber anschließend aus dem Staub.

Nach Angaben der 27-jährigen Autofahrerin war sie gegen 6.15 Uhr mit ihrem Audi A1 in Richtung Entersweilerstraße unterwegs. In Höhe des Hauses Nummer 56 querte der Radfahrer von rechts nach links die Fahrbahn und prallte dem Pkw in die Beifahrerseite. Der Radler stoppte kurz, stieg aber nicht ab - und fuhr dann einfach weiter. Am Audi entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Eine Beschreibung des Fahrradfahrers liegt leider nicht vor. Zeugen, die den Mann gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

