Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Gebäudekomplex

Kaiserslautern (ots)

Ein Gebäudekomplex in der Straße "Im Haderwald" ist in der Nacht zu Donnerstag zum Ziel von Einbrechern geworden. Unbekannte Täter drangen zwischen Mittwochabend, 21.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.10 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein und verschafften sich Zugang zu verschiedenen Geschäften und gewerblich genutzten Räumen.

Alles in allem ist der angerichtete Sachschaden höher als die mitgenommene Beute: Während die Täter lediglich in einem der Geschäfte etwas Bargeld fanden und mitgehen ließen, liegt der hinterlassene Schaden bei insgesamt mehreren hundert Euro.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in der fraglichen Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell