POL-F: 220520 - 0541 Frankfurt-Nordend: Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte haben am Donnerstag, den 19. Mai 2022, einen 43 Jahre alten Mann in Harheim festgenommen, der zuvor eine Streife angegriffen hatte. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Am Vormittag meldete sich zunächst die Schwester des 43-Jährigen bei der Polizei und gab an, dass ihr Bruder durchdrehen würde und kurzzeitig ein Messer in der Hand ...

mehr