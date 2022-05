Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220520 - 0540 Frankfurt-Harheim: Festnahme eines 43-Jährigen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben am Donnerstag, den 19. Mai 2022, einen 43 Jahre alten Mann in Harheim festgenommen, der zuvor eine Streife angegriffen hatte. Dabei wurde ein Beamter verletzt.

Am Vormittag meldete sich zunächst die Schwester des 43-Jährigen bei der Polizei und gab an, dass ihr Bruder durchdrehen würde und kurzzeitig ein Messer in der Hand gehalten habe. Zudem leide dieser an einer psychischen Krankheit, nehme aber seine Medikamente nicht ein.

Als eine alarmierte Streife an der Wohnanschrift eintraf, befand sich der lediglich mit Unterwäsche bekleidete 43-Jährige im Wohnzimmer und verhielt sich zunächst ruhig. Beim Erblicken der Einsatzkräfte griff dieser jedoch unvermittelt an und krallte sich im Gesicht eines Beamten fest. Plötzlich mischte sich noch die Schwester des Mannes ein und riss an der Schutzweste des Polizisten, sodass dieser und auch der renitente 43-Jährige zu Boden stürzten. Erst durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes löste der Angreifer seinen Griff. Er warf anschließend noch Gegenstände nach den Beamten. Schließlich begab er sich ins Badezimmer, um sich offenbar das Pfefferspray abzuwaschen und verschloss die Tür. Zwischenzeitlich trafen weitere Polizeikräfte ein und umstellten das Haus. Den Beamten gelang es im weiteren Verlauf kommunikativ auf den 43-Jährigen einzuwirken, sodass er die Tür wieder öffnete und sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen ließ.

Der durch den Angriff verletzte Beamte musste seinen Dienst beenden. Wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

