POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.04.2022.

Peine (ots) - Einbruch in Kiosk in Lebenstedt In der Nacht zum 27.04. ist in einen Kiosk im "Wildkamp" in Salzgitter-Lebenstedt eingebrochen worden. Dort ist eine Fensterscheibe eingeschlagen worden und nachdem die Räumlichkeiten durchwühlt wurden, eine kleine Menge Bargeld entwendet worden. Sachbeschädigung an ...

mehr