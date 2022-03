Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Lkrs. VS) Scheibe mutwillig eingeschlagen

Blumberg (ots)

Eine Scheibe einer ehemaligen Shisha-Bar in der Hauptstraße ist am Wochenende von Unbekannten mutwillig zertrümmert worden. Am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr hielt sich dort eine Personengruppe auf, die für die Tat in Frage kommt. Eine Polizeistreife stellte vor Ort fest, dass eine etwa zwei Quadratmeter große Scheibe zerborsten war. Die Beamten erhielten einen Hinweis auf einen etwa 16-jährigen Jungen, der dunkle Haare mit einem "Side-Cut" hatte und eine graue Jogginghose mit einem blauen Pulli trug. Wie hoch der Schaden ist, steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0771 837830 entgegen

