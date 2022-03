Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Roten Skoda angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen (12.03.2022)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Samstagmorgen im Zeitraum zwischen 07.45 Uhr und 08.00 Uhr in der Sommerbergstraße. Ein Unbekannter beschädigte einen roten Skoda am hinteren rechten Radlauf und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der rote Skoda parkte zur Unfallzeit auf den öffentlichen Parkplätzen gegenüber eines Lebensmittelgeschäfts. Personen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, unter Tel. 07722 91607-10, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell