Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, L 278, Bodenseifen (ots)

Am Di., 16.11.2021, gegen 15:55 Uhr, befuhren eine 46-jährige Fahrradfahrerin, ein 62-jähriger Fahrzeugführer eines Kraftomnibusses MAN, ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Polo und ein 22-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Seat Leon in der genannten Reihenfolge die L 278 aus Richtung Wissen kommend in Richtung Gebhardshain. In Höher der Ortslage Bodenseifen beabsichtigte der zuletzt fahrende 22-Jährige die vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu überholen. Hierbei hatte er bis dahin, die vor dem Omnibus fahrende Fahrradfahrerin noch nicht bemerkt / gesehen. Der 22-Jährige begann den Überholvorgang und überholte zunächst den PKW VW Polo. Als er in Höhe des Fahrzeughecks des Busses kam, betätigte der 62-jährige Busfahrer ebenfalls den Fahrtrichtungsanzeiger nach links, um seinerseits die Fahrradfahrerin zu überholen, und lenkte den KOM nach links. Um einen Zusammenstoß mit dem KOM zu vermeiden, musste der Seat-Fahrer nach links ausweichen und prallte gegen die dortige Fels-Böschung. Von dort wurde sein Pkw auf die Fahrbahn abgewiesen, wo er mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite des KOM touchierte. An den beiden Fahrzeugen entstand ca. 6500,-EUR Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell