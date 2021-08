Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

In der Wellenheide wurde zwischen Sonntagmittag und dem frühen Sonntagabend in eine Werkstatt und den dazugehörigen Wohnbereich eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten das Gebäude. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor.

An der Straße Holstegge sind unbekannte Täter zwischen Mittwoch- und Samstagnachmittag in eine Wohnung eingebrochen. Sämtliche Räume wurden durchsucht. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar.

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen wurde auf ein Firmengelände an der Straße Burenkamp eingebrochen. Die unbekannten Täter nahmen unter anderem eine Anhängerplane und Teile für die Unterkonstruktion von Anhängerplanen mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Herten:

Auf der Sedanstraße wurde am Sonntagvormittag in ein Wohnhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter durchsuchten die Räume im ersten Obergeschoss und nahmen neben Bargeld, auch diverse Papiere und ein Handy mit. Wie genau die Einbrecher ins Haus gekommen sind, ist noch unklar. Die Tatzeit kann auf 10.10 Uhr bis 11.50 Uhr eingegrenzt werden. Eine Zeugin hatte eine verdächtige Person bemerkt - ob diese Person etwas mit dem Einbruch zu tun hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Beschreibung der Person: etwa 16 bis 18 Jahre alt, ca. 1,70m groß, sportlich/schlank, kurze Haare, dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde an der Straße Zum Bauhof in eine Firma eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen der oder die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein und gelanten so ins Gebäude. Gestohlen wurden offensichtlich Kabel und Kupferdrähte.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Ahsener Straße wurde in ein - derzeit unbewohntes - Wohnhaus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen die unbekannten Täter ein Kellerfenster aus der Verankerung und durchsuchten dann das gesamte Haus nach Diebesgut. Der Einbruch wurde am Sonntag angezeigt, die Tat selbst kann aber schon mehrere Tage zurückliegen. Ob und wenn, was gestohlen wurde, ist unklar.

Recklinghausen:

Auf der Bergknappenstraße sind unbekannte Täter zwischen Donnerstag und Sonntagabend in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Im obersten Geschoss wurde eine Wohnungstür aufgehebelt und die Räume durchsucht. Gestohlen wurden unter anderem Handys und ein Feuerzeug.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell