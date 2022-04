Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 28.04.2022:

Peine (ots)

Einbruch in Gartenlaube

Die Besitzer einer Kleingartenparzelle am Herzberg in Peine mussten feststellen, dass in ihre Gartenlaube eingebrochen worden ist. Im Zeitraum seit dem 23.04. ist ein oder mehrere unbekannte Täter auf bislang unbekanntem Weg in die Laube eingebrochen. Der Innenraum wurde größtenteils durchwühlt und Bargeld, Getränke sowie Elektroartikel sind gestohlen worden. Der Gesamtschaden wird mit rund 600 Euro angegeben.

Verletzter Fahrradfahrer

Am 27.04. missachtete ein 62-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines Fahrradfahrers an der Peiner Straße in Edemissen. Gegen 09:15 Uhr wollte der Autofahrer aus einer Einmündung auf die Peiner Straße fahren, als er mit dem 73-jährigen Radfahrer, der auf dem geh- und Radweg unterwegs war, kollidierte. Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sachschaden entstand sowohl am PKW, als auch am Fahrradhelm, der schwerere Verletzungen möglicherweise verhinderte. Ein Rettungswagen befand sich ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell