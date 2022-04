Polizei Salzgitter

POL-SZ: -SALZGITTER- Pressemitteilung für den Bereich Salzgitter in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 27.04.2022:

Peine (ots)

Einbruch in Kiosk in Lebenstedt

In der Nacht zum 27.04. ist in einen Kiosk im "Wildkamp" in Salzgitter-Lebenstedt eingebrochen worden. Dort ist eine Fensterscheibe eingeschlagen worden und nachdem die Räumlichkeiten durchwühlt wurden, eine kleine Menge Bargeld entwendet worden.

Sachbeschädigung an einem Auto

Vermutlich durch einen Stein ist am Vormittag des 26.04. ein Auto in der "Schillerstraße" in Lebenstedt beschädigt worden. Die 57-jährige Halterin stellte den Schaden an ihrem geparkten Hyundai gegen 11:30 Uhr fest. Windschutzscheibe und Motorhaube des Wagens wurden beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell