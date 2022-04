Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 27.04.2022:

Peine (ots)

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am 26.04. hat es gegen 13:00 Uhr einen Verkehrsunfall auf der "Schwicheldter Straße" in Vöhrum gegeben. Dabei ist ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades leicht verletzt worden. Ein 24-jähriger Ford-Fahrer wollte im Kreuzungsbereich mit der "Uhlandstraße" wenden und übersah dabei den Motorradfahrer. Dadurch kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungswagen ins Peiner Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und Fahrradfahrer

Am Morgen des 27.04. kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem neben einem Radfahrer auch eine Fußgängerin beteiligt war. Eine 72-jährige Peinerin war auf dem Fuß- und Radweg entlang der "Peiner Straße" in Stederdorf unterwegs. Ein 15-jähriger Fahrradfahrer streifte die Frau beim Überholen, wodurch sie zu Boden stürzte und sich leicht an der Hüfte verletzte. Die Frau wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Peine eingeliefert.

