Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Statt Kleinkredit großer Verlust

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen auf "Kredithaie" ist eine Frau aus dem Stadtgebiet in den vergangenen Tagen hereingefallen. Die 53-Jährige zeigte am Donnerstag an, dass sie mehrere hundert Euro bezahlt hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen.

Demnach hatte sich die Frau vergangene Woche im Internet über Möglichkeiten informiert, wo und wie man einen Kleinkredit bekommen kann. Eines der Angebote sagte ihr zu, weshalb sie Kontakt aufnahm und ihre Daten angab.

In der Folge erhielt die 53-Jährige Nachrichten auf ihr Handy, in denen ihr der gewünschte Kredit in Aussicht gestellt wurde. Allerdings sollte sie zunächst für die Abwicklung des Geschäfts die - vermeintlich - anfallenden Gebühren im Voraus bezahlen: insgesamt 900 Euro. Die Frau überwies den Betrag, danach brach der Kontakt zu den "Kreditgebern" ab. Deshalb entschloss sich die 53-Jährige nun zur Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen... |cri

