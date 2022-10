Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Automaten aufgebrochen, Unfälle, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr öffnete ein Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten im Dr.-Henryk-Fenigstein-Weg. Anschließend entwendete der Täter Zigaretten und Bargeld dessen Wert im vierstelligen Bereich liegt. Ebenfalls verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr am Sonntagmorgen gegen 05 Uhr die Ellwanger Straße und fuhr in den dortigen Kreisverkehr ein. Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen den dortigen Bordstein und schanzte über eine Steinmauer ehe er auf einem Weg zum Stillstand kam. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der 19-Jährige deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr öffnete ein Täter mit Gewalt einen Zigarettenautomaten in der Geschwister-Scholl-Straße. Dann entwendete er Bargeld und Zigaretten mit vierstelligem Wert und hinterließ Sachschaden an dem Automaten in Höhe von etwa 3500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagmorgen gegen 05 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Fahrzeug in der Kohlenstraße von der Fahrbahn abgekommen sei und nun im Geäst liegt. Ein Fahrer war an der Unfallstelle nicht zu finden. Infolge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 18-Jähriger als Fahrer des Renaults ermittelt werden. Der junge Mann soll nach eigenen Angaben gegen 03 Uhr von der Fahrbahn abgekommen sein und den Unfall verursacht haben. Da er unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise zum Unfall.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Donnerstag und Freitag brach ein Dieb einen Zigarettenautomaten im Teurerweg auf und entwendete daraus sowohl Zigaretten als auch Bargeld. Ebenfalls entstand an dem Automaten ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Auto zerkratzt - hoher Sachschaden

Zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag, 16:00 Uhr zerkratzte ein Unbekannter einen auf dem Volksfestplatz geparkte E-Klasse der Marke Daimler-Benz. Dazu benutzte der Täter einen unbekannten spitzen Gegenstand. Der Sachschaden an dem PKW beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Autos zerkratzt

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr und Sonntag, 5:00 Uhr zerkratzte ein unbekannter in der Egerländer Straße zwei geparkte PKW der Marke Audi. An beiden entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Motorradfahrer verunglückt

Am Sonntag kurz nach 14:00 Uhr wollte ein 27 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Yamaha-Maschine von der Kirchberger Straße aus Richtung Tiefenbach kommend auf die Nord-West-Umgehung auffahren. Dabei war er vermutlich zu schnell unterwegs, kam noch vor der Kreuzung nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und verlor so die Kontrolle über das Motorrad. Dadurch stürzte der Fahrer und blieb in einer Wiese liegen. Er wurde schwer verletzt und musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Fichtenau-Wildenstein: Unfall beim Abbiegen

Beim Abbiegen von der Crailsheimer Straße in den Promenadenweg übersah am Sonntag kurz vor 12:00 Uhr ein 73-jähriger BMW-Fahrer einen auf dem Promenadenweg fahrenden Case-Traktor eines 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro an dem BMW.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell