Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Gefährliches Handeln

Gengenbach (ots)

Vor einen in der Leutkirchstraße fahrenden Streifenwagen wurde am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr von einem 35-Jährigen ein Verkehrsschild geworfen, so dass die Beamten eine Gefahrenbremsung durchführen mussten um eine Kollision zu vermeiden. Verletzt wurde niemand. Der Mann stand mit annähernd 1,3 Promille nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell