Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Brandausbruch in Firma

Zu einem Brandalarm kam es am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr in einer Firma in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein Ofen aus mutmaßlich technischer Ursache in Brand. Dieser konnte durch Firmenmitarbeiter, noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr Bühl, die mit mehreren Fahrzeugen und Wehrleuten vor Ort war, gelöscht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

