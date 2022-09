POL-OG: Rheinmünster, Flughafen - Soft-Air-Waffe in Gepäckstück aufgefunden

Baden-Baden (ots) - Zu einem schweren Unfall zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochmorgen am Abzweig B3/Haueneberstein. Eine 45-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin befuhr gegen 6 Uhr die B3 von Rastatt kommend in Fahrtrichtung Baden-Baden, als es zu einer Kollision mit einer im Gegenverkehr in Richtung Haueneberstein linksabbiegenden 63-jährigen Ford-Fahrerin kam. Die Mittvierzigerin blieb unverletzt, während sich die ...

mehr