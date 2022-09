Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Unfall mit schweren Folgen

Baden-Baden (ots)

Zu einem schweren Unfall zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochmorgen am Abzweig B3/Haueneberstein. Eine 45-jährige Mercedes-Benz-Lenkerin befuhr gegen 6 Uhr die B3 von Rastatt kommend in Fahrtrichtung Baden-Baden, als es zu einer Kollision mit einer im Gegenverkehr in Richtung Haueneberstein linksabbiegenden 63-jährigen Ford-Fahrerin kam. Die Mittvierzigerin blieb unverletzt, während sich die Fahrerin des Ford schwere Verletzungen zuzog. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die lebensgefährlich verletzte 63-Jährige zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Die B3 ist aktuell noch gesperrt. Zu Unfallrekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11.000 Euro.

