POL-OG: Ettenheim - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Ettenheim (ots)

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hatte der Besitzer eines Ford beim Parken in der Avelgemer Straße von Montag auf Dienstag zu beklagen. Der Wagen wurde in einem Zeitraum von etwa 18 Uhr bis circa 10:15 Uhr seitlich an einem dort befindlichen Anwesen ordnungsgemäß geparkt. Im weiteren Verlauf soll das Fahrzeug von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich beim Einparken oder Rangieren beschädigt worden sein. Hierdurch entstanden Beschädigungen im Bereich des vorderen Kennzeichens sowie auf der Höhe des Kühlergrills. Weiterhin konnte eine Delle im rechten Bereich der Motorhaube, im Bereich des rechten Kotflügel sowie im vorderen rechten Bereich der Motorhaube festgestellt werden. Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, welche Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Ettenheim unter der Rufnummer 07822 44695-0 in Verbindung zu setzen.

