Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis, Fritzlar: Unfall zwischen Radfahrer und PKW

Kassel (ots)

Um kurz vor 18:00 Uhr am heutigen Freitagabend kam es auf der L 3383 zwischen Fritzlar und Fritzlar, OT Geismar zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einen PKW. Der 48-jährige Radfahrer aus Fritzlar befuhr die L 3383 von Fritzlar kommend in Fahrtrichtung Geismar. Als ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Gudensberg, der in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs war, den Radfahrer überholen wollte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß. Hierbei wurde der Radfahrer schwerst verletzt. Die L 3383 musste zeitweise voll gesperrt werden. Neben Rettungswagen und er Freiwilligen Feuerwehr Fritzlar war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Der verletzte Radfahrer wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung mittels Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus verbracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an, der Sachschaden wird bislang auf ca. 2000EUR beziffert.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell