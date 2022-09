Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zigarettenautomat in Bettenhausen aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise auf zwei unbekannte Täter

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Freitag in der Leipziger Straße, Ecke Ölmühlenweg, einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und damit einen Schaden von 1.500 Euro angerichtet. Dabei gingen die Täter äußerst brachial vor, indem sie mit mitgebrachtem Werkzeug und einem Betonstein auf den Automaten einschlugen, bis sie die Zigarettenfächer gewaltsam öffnen konnten. Mit einer unbestimmten Anzahl an Zigaretten, die sie in einen Rucksack steckten, aber offenbar ohne Bargeld ergriffen die beiden Unbekannten die Flucht. Ein Passant war gegen 3:45 Uhr durch laute Schlaggeräusche auf den Aufbruch aufmerksam geworden und hatte die Täter noch in den Ölmühlenweg in Richtung Scharnhorststraße weglaufen sehen. Einer von ihnen wird als 1,90 Meter großer und schlanker Mann Mitte 20 beschrieben, der dunkle Kleidung und eine Kapuze trug. Eine nach Mitteilung des Zeugen eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

