POL-KS: Auffahrunfall wegen entgegenkommendem Auto bei Schauenburg: Unfallfluchtgruppe bittet um Hinweise auf grauen Kombi

Schauenburg (Landkreis Kassel): Am Mittwochnachmittag kam es auf der K 20 bei Schauenburg-Elgershausen zu einem Auffahrunfall mit rund 11.000 Euro Schaden. Wie die beiden Beteiligten gegenüber der eingesetzten Polizeistreife schilderten, war es wegen eines unbekannten entgegenkommenden Pkw zu dem Unfall gekommen. Der in entgegengesetzter Richtung fahrende graue Kombi sei zu weit nach links und schließlich sogar über die Fahrstreifenbegrenzung hinweg ein Stück weit in den Gegenverkehr gefahren, weshalb eine Autofahrerin dort stark bremsen musste und der nachfolgende Fahrer auf ihren Wagen auffuhr. Der Fahrer oder die Fahrerin des grauen Kombis hatte die Fahrt anschließend ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall am Mittwoch, gegen 14 Uhr, ereignet. Ein 66-Jährige aus Schauenburg war mit einem VW SUV von Elgershausen kommende auf der Kreisstraße 20 in Richtung L 3215 unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Einmündung zur Landesstraße war ihr der graue Kombi entgegengekommen und dabei auf ihren Fahrstreifen gefahren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Autofahrerin stark bremsen. Der nachfolgende 45 Jahre alte Schauenburger am Steuer eines Audis war trotz einer Vollbremsung auf den Wagen der Frau aufgefahren. An dem Audi war dadurch ein Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro entstanden. Der Schaden am VW der Frau wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der graue Kombi war ohne anzuhalten in Richtung Elgershausen weitergefahren.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

