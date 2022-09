Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekanntes Trio schlägt Mann auf Buga-Parkplatz zusammen: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Drei Unbekannte haben am gestrigen Donnerstagabend auf einem Parkplatz am Bugasee in Kassel aus bislang unbekannten Gründen einen 62-jährigen Mann angegriffen und mit Ästen zusammengeschlagen. Als ein Autofahrer hinzukam und die Täter anschrie, ließen sie von dem Opfer ab und ergriffen die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den 62 Jahre alten Mann aus Burgdorf (Niedersachsen) mit Verletzungen am Kopf und an den Beinen in ein Kasseler Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Da die Hintergründe der Tat bislang noch unklar sind und dem Opfer die Erinnerung fehlt, was geschehen war, sucht die Polizei nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Ereignet hatte sich die Tat gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz Nr. 3 nahe des dortigen Toilettenhäuschens. Wie der Zeuge berichtete, war er zu dieser Zeit auf den Parkplatz gefahren und hatte im Lichtkegel seines Autos gesehen, wie drei junge Männer mit Ästen auf das Opfer einschlugen. Nachdem er die Täter anschrie, flüchteten sie durch ein Gebüsch in Richtung Bugasee. Der Autofahrer und ein Pärchen, das ebenfalls auf die Tat aufmerksam geworden war, alarmierten die Polizei und kümmerten sich um den Verletzten. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Zeugen beschrieben den Polizisten drei 17 bis 24 Jahre alte Männer mit arabischem Erscheinungsbild. Zwei von ihnen sollen mit schwarzen Kapuzenpullovern und Jogginghosen bekleidet gewesen sein, der dritte Täter habe eine rote Jacke getragen. Am Tatort fanden die Beamten noch die mutmaßlich durch die Täter genutzten Holzäste und stellten sie sicher. Der 62-Jährige, der mit seinem Fahrrad in der Buga unterwegs gewesen war, stand deutlich unter dem Eindruck der Tat und hatte keine Erinnerung mehr an die Geschehnisse.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell